El evento, impulsado por la Fundación CED, será la sexta edición de la caminata de concientización y la tercera carrera competitiva de 5 y 10 kilómetros. Bajo el lema “2 eventos, 1 causa”, la iniciativa fue presentada por su presidente, Gastón Jury, quien destacó la creciente convocatoria y el impacto de la propuesta.

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Gastón Jury y Martin Dolan (presidente y vicepresidente de Fundación CED) en el lanzamiento del evento.

Según informaron los organizadores, hasta el momento ya se registraron 500 inscriptos para la carrera y más de 1.200 para la caminata, lo que refleja el interés de la comunidad por participar de este tipo de actividades.

La jornada comenzará a las 8:00 con la largada de la carrera, que contará con medición por chip y premios económicos, mientras que la caminata dará inicio a las 9:30 en el corredor saludable de la ciudad (Libertad y La Costa). Además, habrá espectáculos en vivo, música y sorteos, en un entorno pensado para toda la familia.

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Desde la organización remarcaron que el objetivo principal es promover la concientización sobre el cáncer de colon, una enfermedad de alta incidencia que representa la segunda causa de mortalidad por tumores. En ese sentido, subrayaron la importancia de fomentar hábitos saludables y la detección temprana.

“Es un evento para compartir, disfrutar y al mismo tiempo generar conciencia a través de actividades como caminar y correr”, señaló Jury, al invitar a la comunidad a sumarse a la iniciativa.

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La propuesta busca consolidarse como un clásico del calendario local, combinando deporte, prevención y participación ciudadana en una jornada abierta a toda la comunidad.