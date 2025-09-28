Mar del Plata se lució en la FIT 2025 y anticipó su temporada de verano 2026
La Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, el encuentro más importante de América Latina, se realizó en el predio de La Rural en la Ciudad de Buenos Aires.
A través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), la ciudad promocionó su amplia oferta de gastronomía, espectáculos, fiestas electrónicas, recitales y productos locales, consolidando su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos del país.
Durante el evento, la ciudad presentó experiencias en vivo para atraer tanto a turistas como a operadores del sector. Entre las propuestas se destacaron clases magistrales de cocina a cargo de los chefs Gabriel Dellepiane y Matías Revori, sets de DJs, degustaciones de alfajores, quesos, café, cervezas, vermú y gin, y la exhibición de la Guardia Nacional del Mar.
Además, la participación de Mar del Plata incluyó el lanzamiento de la nueva campaña promocional de cara a la temporada de verano 2026 y la confirmación de eventos destacados como el Seven de Verano 2026, la Expo Automotriz 2026, los Maxi Games 2026, el CAT Woman Summit y el 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se realizará en el Teatro Auditorium.
Tras dos días de actividades abiertas a profesionales y público general, el destino continuará su presencia en la FIT 2025 con desayunos de negocio destinados exclusivamente a operadores turísticos y profesionales, reforzando la marca VISIT MAR DEL PLATA y consolidando alianzas estratégicas que impulsen el crecimiento del sector en los próximos meses.
