A través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), la ciudad promocionó su amplia oferta de gastronomía, espectáculos, fiestas electrónicas, recitales y productos locales, consolidando su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos del país.

Durante el evento, la ciudad presentó experiencias en vivo para atraer tanto a turistas como a operadores del sector. Entre las propuestas se destacaron clases magistrales de cocina a cargo de los chefs Gabriel Dellepiane y Matías Revori, sets de DJs, degustaciones de alfajores, quesos, café, cervezas, vermú y gin, y la exhibición de la Guardia Nacional del Mar.

Además, la participación de Mar del Plata incluyó el lanzamiento de la nueva campaña promocional de cara a la temporada de verano 2026 y la confirmación de eventos destacados como el Seven de Verano 2026, la Expo Automotriz 2026, los Maxi Games 2026, el CAT Woman Summit y el 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se realizará en el Teatro Auditorium.

Tras dos días de actividades abiertas a profesionales y público general, el destino continuará su presencia en la FIT 2025 con desayunos de negocio destinados exclusivamente a operadores turísticos y profesionales, reforzando la marca VISIT MAR DEL PLATA y consolidando alianzas estratégicas que impulsen el crecimiento del sector en los próximos meses.

