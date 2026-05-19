El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) desarrollará durante esta semana una amplia agenda de actividades deportivas y de capacitación en Mar del Plata, con propuestas abiertas a la comunidad que incluyen jornadas educativas, competencias de natación y un duatlón infantil y juvenil.

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Uno de los ejes principales será la Semana de la Seguridad Acuática, una iniciativa destinada a enseñar procedimientos de prevención y asistencia ante situaciones de riesgo en el mar y en piletas. En el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla se realizarán capacitaciones gratuitas de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras que las actividades también se extenderán a los Polideportivos Barriales de la ciudad.

Además, el sábado 23 y domingo 24 de mayo se disputará el Campeonato Provincial Open de Natación Máster y Pre-Máster en la pileta olímpica del Natatorio Zorrilla, donde se espera la presencia de más de 400 deportistas de distintos puntos de la provincia. La competencia tendrá actividad durante ambas jornadas con pruebas programadas entre la tarde del sábado y la mañana del domingo.

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En paralelo, el domingo desde las 10 se llevará adelante una nueva fecha del Circuito Municipal de Pruebas Combinadas en el Balneario 8 de Punta Mogotes. La propuesta tendrá formato de duatlón lúdico deportivo para chicas y chicos de 5 a 15 años, con inscripción gratuita y recorridos adaptados según cada categoría.

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