Mar del Plata ofrece este fin de semana una nutrida agenda de actividades culturales pensadas para vecinos y turistas, con opciones gratuitas y a precios accesibles en salas, centros culturales y espacios públicos de distintos barrios.

La programación incluye espectáculos musicales en vivo, funciones teatrales, presentaciones de danza, propuestas vinculadas a la comedia musical y actividades orientadas al público infantil, además de recorridos con eje histórico y cultural que invitan a redescubrir la ciudad desde otra mirada.

Las iniciativas se desarrollarán en escenarios municipales y ámbitos culturales emblemáticos, con el objetivo de promover el acceso a la cultura y acompañar la intensa actividad de la temporada estival. La diversidad de géneros y formatos busca atraer a públicos de todas las edades y consolidar a Mar del Plata como un polo cultural activo durante todo el año.

Desde la organización remarcaron que la agenda completa, con días, horarios y sedes de cada propuesta, se encuentra disponible a través de los canales oficiales del área de Cultura, para que el público pueda planificar su fin de semana y elegir las actividades de su interés.

