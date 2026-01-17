Mar del Plata se llena de cultura con una variada agenda para el fin de semana
Música, teatro, danza, recorridos guiados y propuestas para toda la familia forman parte de la programación cultural que se desplegará en distintos espacios de la ciudad durante los próximos días.
Mar del Plata ofrece este fin de semana una nutrida agenda de actividades culturales pensadas para vecinos y turistas, con opciones gratuitas y a precios accesibles en salas, centros culturales y espacios públicos de distintos barrios.
La programación incluye espectáculos musicales en vivo, funciones teatrales, presentaciones de danza, propuestas vinculadas a la comedia musical y actividades orientadas al público infantil, además de recorridos con eje histórico y cultural que invitan a redescubrir la ciudad desde otra mirada.
Las iniciativas se desarrollarán en escenarios municipales y ámbitos culturales emblemáticos, con el objetivo de promover el acceso a la cultura y acompañar la intensa actividad de la temporada estival. La diversidad de géneros y formatos busca atraer a públicos de todas las edades y consolidar a Mar del Plata como un polo cultural activo durante todo el año.
Desde la organización remarcaron que la agenda completa, con días, horarios y sedes de cada propuesta, se encuentra disponible a través de los canales oficiales del área de Cultura, para que el público pueda planificar su fin de semana y elegir las actividades de su interés.
