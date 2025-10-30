El jueves 30 de octubre se presenta con un fuerte descenso de la temperatura mínima en Mar del Plata, que llegará apenas a 1°C, una marca más propia del invierno que de la primavera. La máxima alcanzará los 16°C, ofreciendo una tarde algo más templada pero todavía fresca.

El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, con tendencia a mayormente nublado por la tarde y nuevamente parcialmente nublado hacia la noche. No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades entre 7 y 31 km/h, y se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h, especialmente hacia la tarde y noche, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

En resumen, será un jueves frío al inicio del día, con vientos intensos y sin lluvias, mientras Mar del Plata sigue sin sentir plenamente el calor primaveral.

