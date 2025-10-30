Mar del Plata se calienta: vuelve el sol y sube la temperatura
El SMN anunció una temperatura máxima de 16 grados.
El jueves 30 de octubre se presenta con un fuerte descenso de la temperatura mínima en Mar del Plata, que llegará apenas a 1°C, una marca más propia del invierno que de la primavera. La máxima alcanzará los 16°C, ofreciendo una tarde algo más templada pero todavía fresca.
El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, con tendencia a mayormente nublado por la tarde y nuevamente parcialmente nublado hacia la noche. No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.
El viento soplará del norte y noreste, con velocidades entre 7 y 31 km/h, y se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h, especialmente hacia la tarde y noche, lo que podría generar una sensación térmica más baja.
En resumen, será un jueves frío al inicio del día, con vientos intensos y sin lluvias, mientras Mar del Plata sigue sin sentir plenamente el calor primaveral.
