La desocupación en Mar del Plata alcanzó casi el 10% durante el cuarto y último trimestre de 2025, lo que se traduce en más de 30 mil personas sin empleo en la ciudad.

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El dato fue brindado por el INDEC y representa un incremento significativo en comparación con el mismo período de 2024, cuando el índice había sido del 8,6%.

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Este aumento posiciona a la ciudad entre las más comprometidas en materia laboral a nivel nacional, junto a Río Gallegos y el Gran La Plata. El crecimiento de la desocupación expone las dificultades del mercado laboral local y consolida una tendencia que genera preocupación.

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