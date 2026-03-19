Mar del Plata roza el 10% de desempleo y supera los 30 mil desocupados
Los datos del cuarto trimestre de 2025 reflejan un aumento respecto al año anterior y ubican a la ciudad entre las más afectadas del país.
La desocupación en Mar del Plata alcanzó casi el 10% durante el cuarto y último trimestre de 2025, lo que se traduce en más de 30 mil personas sin empleo en la ciudad.
El dato fue brindado por el INDEC y representa un incremento significativo en comparación con el mismo período de 2024, cuando el índice había sido del 8,6%.
Puede interesarte
Este aumento posiciona a la ciudad entre las más comprometidas en materia laboral a nivel nacional, junto a Río Gallegos y el Gran La Plata. El crecimiento de la desocupación expone las dificultades del mercado laboral local y consolida una tendencia que genera preocupación.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión