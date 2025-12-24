Mar del Plata tendrá este miércoles 24 de diciembre una jornada marcada por la inestabilidad y el riesgo de tormentas, en el marco de una alerta amarilla emitida para la ciudad y la región.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 27°C, con un ambiente templado a cálido durante la tarde.

Durante la mañana el cielo estará nublado, pero hacia la tarde se prevé la llegada de tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones del 40 al 70%. Por la noche continuarán las tormentas aisladas, con chances de lluvia entre el 10 y 40%.

El viento soplará de leve a moderado, con velocidades de 13 a 31 km/h, predominando del oeste durante la mañana, rotando al sudoeste por la tarde y al sudeste hacia la noche. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, especialmente durante la tarde, lo que refuerza el nivel de precaución para la jornada.

La alerta amarilla por tormentas advierte sobre la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas fuertes y ocasional actividad eléctrica, por lo que se recomienda extremar cuidados, asegurar objetos que puedan volarse y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

