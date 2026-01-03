El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que Mar del Plata atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente en materia de actividad hotelera, al registrar durante 2025 el nivel más bajo de pernoctaciones desde que el organismo comenzó a medir el sector en 2004.

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), entre enero y octubre de 2025 se contabilizaron 2.954.758 pernoctaciones en establecimientos hoteleros y parahoteleros de la ciudad. Esta cifra solo es superada negativamente por la de 2004, cuando se registraron 2.884.001 noches en un contexto aún afectado por la crisis de 2001, lo que dimensiona la magnitud del retroceso actual.

El informe también advierte una caída en la cantidad de viajeros alojados, aunque menos pronunciada que en las pernoctaciones. Durante los primeros diez meses de 2025 se hospedaron 843.070 turistas, el peor registro desde 2017, año en el que se habían contabilizado 840.051. La serie no incluye 2020 y 2021 debido al impacto excepcional de la pandemia de COVID-19.

La EOH es un indicador clave para medir el desempeño del turismo formal, aunque el INDEC aclara que no refleja la totalidad del movimiento turístico, ya que quedan por fuera modalidades como viviendas particulares, alquileres informales o plataformas digitales, cuya expansión incide en la lectura global del fenómeno.

Los datos muestran una tendencia descendente en los últimos años. Durante los dos primeros años de gobierno de Javier Milei, la actividad hotelera en Mar del Plata cayó un 29,6% respecto de 2023, cuando se habían registrado 4.196.910 pernoctaciones, y un 13,9% en comparación con 2024, que había alcanzado 3.433.267. La contracción también se verifica en la cantidad de viajeros: en 2023 se habían alojado 1.027.796 turistas, cifra que descendió a 877.223 en 2024 y volvió a caer en 2025 hasta los 843.070, lo que representa una baja acumulada del 17,9% en dos años.

Una de las claves para explicar la diferencia entre la fuerte caída de las pernoctaciones y la menor disminución de viajeros es la reducción de la estadía promedio. En 2025, Mar del Plata registró una media de 3,50 noches por turista, el valor más bajo desde que el INDEC realiza esta medición, muy por debajo del pico de 2016, cuando el promedio fue de 4,11 noches.

La comparación histórica permite dimensionar aún más el deterioro actual. Los mejores registros de pernoctaciones se concentraron entre 2006 y 2012, período en el que Mar del Plata superó las 4 millones de noches en cuatro de cinco años. El máximo histórico se alcanzó en 2007, con 4.792.506 pernoctaciones, seguido por 2006, 2023, 2008 y 2012, cifras que contrastan de manera contundente con los números actuales y exponen la profundidad de la crisis que atraviesa el sector hotelero marplatense.

Fuente: con información de Diputadosbsas.com.ar