Desde la tarde del viernes comenzó a observarse un constante flujo de vehículos en las rutas que conducen hacia la Costa Atlántica. Las principales arterias —especialmente la Autovía 2 y la Ruta 11— mostraron filas persistentes de autos en tránsito, reflejo de una decisión masiva de familias y visitantes que aprovecharon el fin de semana largo para escaparse a la playa. AUBASA informó que unos 400 autos por horaa se dirigen hacia la costa.

El clima de verano, junto al descanso extendido, animó a muchas personas a planificar su llegada con anticipación, lo que ya generó reservas en hospedajes y una expectativa de plena ocupación en los próximos días. Autos con tablas de surf, sombrillas y bolsos de viaje se mezclan en la ruta con quienes solo buscan un descanso junto al mar: la sensación de reencuentro con la costa es palpable.

Quienes emprendieron el viaje advierten que las demoras pueden ser considerables, especialmente en las horas pico, por lo que muchos recomiendan salir temprano, hacer paradas intermedias y prever tiempos extra para evitar contratiempos. Las familias, en particular, priorizan un traslado tranquilo y descansado para llegar sin apuro.

Para quienes ya están de camino o ya llegaron a Mar del Plata, el ambiente parece anticipar un fin de semana de movimiento pleno: gente en las playas, comercios abiertos, y un aire de renovación para el turismo local. Con este panorama, la ciudad se perfila como uno de los destinos más elegidos, con una recaudación que ofrecerá alivio a los sectores de hotelería, gastronomía y servicios.

