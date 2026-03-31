La Municipalidad informó que entre el 1 de enero y el 15 de marzo se iniciaron 1291 trámites de habilitación comercial en la ciudad, lo que representa un incremento interanual del 9,78% respecto al mismo período de 2025, cuando se registraron 1176 gestiones, según un balance presentado por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada.

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En ese lapso, el crecimiento se verificó en todas las categorías: las habilitaciones “en el día” aumentaron un 9,44% y las diferidas un 9,28%, lo que evidencia “tanto una mayor actividad económica como una respuesta ágil del Municipio frente a emprendimientos de distintas escalas”, se indicó.

En paralelo, los trámites iniciados y finalizados en el mismo período crecieron un 41,03% interanual, al pasar de 39 a 55 casos, reflejando una mejora en la capacidad de resolución y en la agilización de los procesos administrativos.

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En cuanto a las habilitaciones otorgadas, las gestiones “en el día” continúan siendo mayoritarias y registraron un incremento del 11,76%, mientras que las diferidas crecieron un 333,33%, lo que da cuenta de un mayor dinamismo también en proyectos de mayor complejidad.

Otro de los datos relevantes es el aumento de las habilitaciones nuevas, que crecieron un 10,87% y representan el 80% del total de trámites iniciados (1040 sobre 1291). Esto implica que, en apenas dos meses y medio, más de 1.000 nuevos proyectos decidieron invertir y abrir sus puertas en Mar del Plata.

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Por su parte, los trámites vinculados a transferencias, anexos, ampliaciones y traslados también mostraron una suba, aunque más moderada, del 5,46%, en línea con una dinámica general positiva en la actividad comercial.

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En relación con los rubros con mayor cantidad de habilitaciones iniciadas, se destacan la venta de bebidas sin alcohol (62), venta de bebidas con alcohol (53), despensas (43), venta de accesorios de vestir (31), fiambrerías (31), comidas para llevar (28), prendas de vestir tipo boutique (27) y cafeterías (26).