Mar del Plata volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios del básquet argentino. La Confederación Argentina de Básquetbol confirmó que la Selección mayor masculina disputará en la ciudad tres encuentros oficiales correspondientes a los Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo Qatar 2027. Además, en enero de 2027 se realizará el Juego de las Estrellas, uno de los eventos más importantes del calendario nacional.

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El anuncio fue realizado tras una reunión entre el intendente Guillermo Montenegro y autoridades de la Confederación Argentina de Básquetbol, quienes destacaron el valor histórico que tiene la ciudad para este deporte y la importancia del Polideportivo Islas Malvinas como sede de grandes competencias.

De esta manera, el equipo dirigido por Pablo Prigioni jugará en Mar del Plata durante la Segunda Fase de los clasificatorios los días jueves 27 de agosto, jueves 26 de noviembre y domingo 29 de noviembre. Los rivales y horarios todavía no fueron confirmados, ya que dependerán de la definición de la Primera Fase.

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En paralelo, la Asociación de Clubes anunció que la 37° edición del Juego de las Estrellas se llevará a cabo el viernes 8 de enero de 2027 en el Polideportivo Islas Malvinas. El evento reunirá a figuras de La Liga Nacional, La Liga Argentina y La Liga Femenina, además de entrenadores, invitados especiales y referentes históricos del básquet.

Mar del Plata tiene una fuerte tradición vinculada a este espectáculo: fue sede de la primera edición del Juego de las Estrellas en 1988 y recibió el evento en varias oportunidades a lo largo de las últimas décadas.

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