Con la llegada de agrimensores y agrimensoras de distintos puntos de la provincia, este jueves 23 de abril comenzará en Mar del Plata la Semana de la Agrimensura 2026, un evento ya tradicional que se extenderá hasta el sábado y que este año alcanzó un récord de participación.

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La actividad, organizada por el Consejo Profesional de la Agrimensura Bonaerense (CPA), coincide con la conmemoración del Día de la Agrimensura y se consolida como un espacio clave para el reencuentro, la actualización profesional y el intercambio de experiencias dentro del sector. Desde la entidad destacaron que la alta demanda obligó a cerrar la inscripción antes de lo previsto, tras completarse todos los cupos disponibles.

En esta edición, además, se realizará el lanzamiento del Congreso Catastral del Bicentenario, en el marco de los 200 años de la creación del Departamento Topográfico Argentino. Este congreso se desarrollará en agosto, también en Mar del Plata, y la Semana funcionará como antesala para debatir los desafíos actuales vinculados al ordenamiento territorial.

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El programa incluirá charlas técnicas, actividades recreativas y espacios de integración. La apertura oficial será este jueves con conferencias y un cóctel de bienvenida desde las 19 en el Hotel Costa Galana. El viernes estará dedicado a propuestas deportivas y recreativas, mientras que el sábado se realizará el tradicional almuerzo de cierre en Jano’s Playa Grande, en el complejo La Normandina.

Con esta nueva edición, la ciudad vuelve a posicionarse como sede de uno de los encuentros más relevantes para la agrimensura bonaerense, con una agenda que combina formación, debate y celebración del rol estratégico de la disciplina en el desarrollo territorial.

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