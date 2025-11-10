El inicio de la semana llegará con buen tiempo y temperaturas agradables en Mar del Plata, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ads

Para este lunes 10 de noviembre, se espera una mínima de 10°C y una máxima que alcanzará los 24°C, en una jornada que promete ser mayormente soleada. Por la mañana el cielo estará despejado, mientras que hacia la tarde y noche se presentará algo nublado, sin probabilidades de precipitaciones.

La probabilidad de lluvia será del 0% durante todo el día, por lo que el panorama se mantiene estable y ideal para actividades al aire libre.

Ads

En cuanto al viento, soplará suave del sudoeste por la mañana (7 a 12 km/h), rotando al este y noreste durante la tarde y noche, con intensidades de 23 a 31 km/h, aunque sin ráfagas previstas.

En resumen, será un lunes primaveral, templado y con cielo mayormente despejado, perfecto para disfrutar del aire libre antes de posibles cambios hacia mediados de semana.

Ads

Puede interesarte