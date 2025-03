La 26ta. edición del Campeonato Sudamericano de Clubes de Veteranas de Tenis se realizará en el Club Náutico Mar del Plata, entre el domingo 30 de marzo y el viernes 4 de abril. Será una verdadera fiesta para las tenistas mayores de 30 años de esta parte del continente, con una cuidada organización de la Asociación de Veteranas de Tenis de Mar del Plata.

El certamen forma parte de la grilla oficial de eventos programados dentro de los festejos por el centenario del club anfitrión, que pondrá todas sus canchas de polvo de ladrillo a disposición de este certamen, en el cual participarán unas 450 jugadoras. Competirán tenistas de Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, que tendrá ocho equipos con identificación geográfica: Buenos Aires, Córdoba, Aconquija, Rosario, Gobernador Gálvez, Bariloche, Litoral y Mar del Plata.

Como ciudad sede del certamen, Mar del Plata tendrá representatividad en todas las categorías, independientemente de que haya obtenido o no la clasificación reglamentaria en el último Nacional de Veteranas, desarrollado en Villa María, Córdoba, en noviembre pasado. Por esa razón, si bien el máximo de equipos por categoría es de ocho, en algunas divisionales pueden ser nueve, para permitir la inserción de la formación marplatense.

En el certamen sólo se jugará la modalidad dobles, con un round robin (todos contra todos en cada zona) y luego llaves eliminatorias a las que avanzan todos los equipos. Los que se imponen en el primer cruce avanzan a semifinales, y los que pierden, continúan jugando para definir los puestos del quinto hacia atrás.

El formato de competencia contempla que cada equipo presenta tres binomios numerados del 1 al 3. Los matches serán a tres partidos, con el siguiente ordenamiento: doble 2 vs. doble 2; doble 1 vs. doble 1; doble 3 vs. doble 3. Si la serie queda resuelta al concluir el segundo cruce, el tercer punto se juega igual. Todos los partidos serán al mejor de tres sets (el último será un match tie- break a 10 puntos o diferencia de dos).

Los partidos comenzarán a jugarse el lunes 31 y se extenderán hasta el viernes 4 de abril, jornada prevista para todas las finales. Estarán habilitadas las categorías +30, +40, +50, +60, +65, +70, +75, +80 y +85 años, estas últimas consideradas las “estrellas” del torneo. No es para menos. Toda una declaración de amor al deporte.

En tanto, el domingo 30 estará destinado a los trámites administrativos, la reunión de delegadas y las acreditaciones. A partir de las 18 tendrá lugar el desfile de delegaciones y apertura oficial del campeonato. Al concluir la ceremonia, se ofrecerá el cóctel de bienvenida para todas las tenistas.

El viernes 4, además, luego de completarse el programa de finales, la acción se trasladará al complejo La Normandina, en Playa Grande, donde se realizará la cena de entrega de premios y la presentación de shows de las delegaciones participantes.