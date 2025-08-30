La segunda y decisiva jornada en el Campeonato Argentino B Sub16 era un gran desafío para el Seleccionado de Mar del Plata.



Con dos partidos por delante tenían la oportunidad de sumar puntos pero sabía que los rivales serían complejos. Pudo empatar con Tandil sobre el final y previamente perdieron ante Bahía Blanca.

La primera presentación del día ante Bahía Blanca era importante para empezar a definir el futuro dentro del torneo. El equipo “rojo” no pudo tener la efectividad del viernes y terminó cayendo por 2-0 con goles anotados por Juana Trellini, al minuto de juego y a los 2 del segundo cuarto.

Con ese resultado, necesitaba sumar si o sí para tener chances de clasificar a semifinales en el último encuentro que tenía que disputar frente a Tandil que había ganado con solvencia en sus dos primeros partidos.

El desarrollo fue parejo y tuvo en ventaja a las serranas a los 2 minutos a través de Francisca Urriaga, pero hubo una rápida reacción marplatense a los 10 con Rosario Amore. Antes del final del primer cuarto, nuevamente Tandil se puso 2-1 con el tanto de Mercedes Olivieri y así fueron hasta el último minuto del partido. Mar del Plata con un córner corto marcó el agónico empate, cuando no, por Rosario Amore, pero tenía que esperar lo que sucedía con Bahía Blanca para saber si podría jugar semifinales.

Las bahienses superaron a las pampeanas por 2-1 y eso dejó sin oportunidades al combinado de Miguel Becco.

Ahora tendrán que disputar durante el fin de semana la reclasificación del quinto al octavo lugar. El primer compromiso será el sábado a las 13 ante la Asociación del Valle de Chubut m.