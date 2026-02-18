Mar del Plata vivirá este jueves una jornada de absoluta paralización, marcada por la adhesión de numerosos gremios al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), con impacto en el transporte, la administración pública, la salud y el sector comercial.

Se recuerda que la central obrera local confirmó una marcha a partir de las 16:30, que partirá desde la intersección de avenida Luro y 14 de Julio, en Plaza Rocha. Allí confluirán trabajadores de distintos sectores que expresarán su rechazo a la reforma laboral.

Se recuerda que en el transporte público, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que no habrá servicio de colectivos desde las 00:00 del jueves. En cuanto al servicio de taxis, la Federación Nacional de Conductores de Taxis informó su adhesión al paro nacional, aunque el sistema de radiollamada funcionará con normalidad. Los remises, en tanto, confirmaron que prestarán servicio normalmente.

El Municipio también se verá afectado: trabajadores municipales ratificaron su adhesión a la medida de fuerza, con la implementación de guardias mínimas en las áreas esenciales, según indicaron a El Marplatense, y su participación en la movilización convocada por la CGT. Tampoco habrá recolección de residuos durante la jornada.

En el ámbito de la salud, se suman al paro la CICOP y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), con atención restringida a guardias mínimas en hospitales y centros de salud.

El sector educativo también confirmó su adhesión. Desde SUTEBA señalaron que acompañarán la medida en rechazo a la reforma laboral y en reclamo de aumentos salariales. En el ámbito universitario, harán lo propio la APU y la ADUM.

El sistema financiero permanecerá sin atención al público. El secretario general de la Asociación Bancaria de Mar del Plata, Guillermo Martínez, confirmó que no habrá actividad bancaria en la ciudad durante toda la jornada. De la misma manera se sumaron los trabajadores hoteleros y gastronómicos nucleados en UTHGRA.

Por último, el Sindicato de Empleados de Comercio anunció su adhesión al paro nacional, lo que podría generar cierres parciales o reducción de personal en locales del centro y zonas comerciales, en plena temporada de verano.