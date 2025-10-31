Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) secuestraron en Mar del Plata un vehículo de alta gama vinculado a una causa por lavado de activos y sobre el que pesaba una orden de secuestro emanada por la Justicia Federal.

La dependencia local recepcionó la orden de secuestro de un Audi Q8 plateado por parte del Juzgado Federal de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay, y la Secretaría Penal N 2, cuyo titular es el Dr. Agustín Ocampo, en el marco de una causa por infracción al artículo 303 del Código Penal de la Nación, el cual sanciona a quien convierte, transfiere o pone en circulación bienes provenientes de un ilícito penal.

En este contexto, la Fuerza inició tareas de búsquedas y seguimiento que se desarrollaron con la colaboración del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal, desde donde se anotició la presencia del rodado en el ejido urbano, logrando visualizar su aparcamiento en la intersección de las calles Paso y La Rioja.

Hasta allí se dirigieron efectivos de la Fuerza que concretaron el secuestro del vehículo e identificaron a su conductor y propietario.

Por último, el rodado en cuestión fue trasladado a las instalaciones de Prefectura en la zona del puerto de Mar del Plata, donde quedó alojado en depósito judicial.

Intervino en el operativo el Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la PNA, en colaboración con la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Mar del Plata.

