El plan de ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei ya tiene consecuencias concretas en Mar del Plata. La reciente modificación del Presupuesto 2026 incluyó un recorte superior a los $2.000 millones para organismos nacionales con asiento en la ciudad y la eliminación de una de las escasas obras públicas previstas para este año.

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La medida fue oficializada a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, en el marco de una poda general de partidas nacionales por casi $2,5 billones.

En Mar del Plata, el mayor impacto recae sobre la Justicia Federal. Allí, Nación redujo $1.440 millones destinados principalmente a gastos corrientes y de personal, lo que representa alrededor del 4,6% del presupuesto total previsto para 2026.

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La decisión generó sorpresa dentro del ámbito judicial porque coincidió con el reciente envío al Senado del pliego de Santiago José Martín para cubrir un cargo en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y con proyectos para ampliar la infraestructura judicial local.

Hasta el momento no hubo precisiones oficiales sobre cómo afectará el recorte al funcionamiento de los tribunales, aunque puertas adentro reconocen preocupación e incertidumbre.

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Otro de los sectores alcanzados por el ajuste es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, un organismo clave para una de las principales actividades económicas de la ciudad.

El Inidep sufrió una reducción presupuestaria superior a los $546 millones, especialmente en áreas vinculadas a combustibles, lubricantes, productos químicos y adquisición de maquinaria y equipamiento científico.

La situación preocupa dentro del sector pesquero porque podría limitar campañas de investigación marítima y tareas de monitoreo fundamentales para la administración de los recursos pesqueros.

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El ajuste también alcanzó al Complejo Turístico Chapadmalal. El Gobierno nacional eliminó la partida destinada a la refuncionalización y restauración del Hotel 4, una obra iniciada durante la gestión anterior y paralizada desde el cambio de administración.

La decisión se da en paralelo con la intención oficial de avanzar en la concesión privada de la Unidad Turística de Chapadmalal, uno de los espacios históricos del turismo social argentino.

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Con este escenario, la única obra pública financiada por Nación que continuará en Mar del Plata será una intervención menor en la sede de la Dirección Nacional de Migraciones, sobre la calle San Martín, con un presupuesto cercano a los $12 millones.

El impacto del ajuste también abrió una discusión política en la ciudad. Desde sectores opositores comenzaron a cuestionar el alineamiento del gobierno municipal con la Casa Rosada y la falta de beneficios concretos para Mar del Plata.

Mientras tanto, desde el entorno del intendente Agustín Neme sostienen que el ajuste forma parte de una política nacional orientada al equilibrio fiscal. Sin embargo, puertas adentro reconocen que comienza a aparecer una discusión incómoda: cómo defender los recortes cuando afectan directamente áreas estratégicas para la ciudad.