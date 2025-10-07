Personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó en Mar del Plata un curso de operador de escudos, en el cual los efectivos de la fuerza adquirieron distintas herramientas para el mantenimiento o restablecimiento del orden público.

Se trató de una capacitación inédita en el interior del país y que fue posible gracias a un trabajo mancomunado entre la Dirección de Educación de la PNA, Prefectura Mar del Plata y la Agrupación Guardacostas de la Fuerza.

Los cursantes, de manera teórica y práctica, fueron preparados para intervenir de manera profesional y eficiente en escenarios de conflicto, resguardando también los derechos y garantías de los ciudadanos.

En este marco, decenas de efectivos de Mar del Plata, Quequén y Bahía Blanca, trabajaron de manera intensiva la capacidad física, el desplazamiento con escudos y bastones, y su correcta utilización, cómo desplegar formaciones para evitar desbordes y la adquisición de conocimientos teóricos, entre otros elementos necesarios para formar parte del Grupo Operacional Antidisturbios (GOA) de la Prefectura.

De esta manera, los efectivos que lograron aprobar las distintas instancias teóricas y prácticas, ampliarán y reforzarán en la jurisdicción la capacidad de la Fuerza para desarticular situaciones de conflicto de manera eficiente y segura.

Asimismo, la capacitación persiguió como objetivo que el personal, en un contexto de disturbios, pueda resguardar su integridad física y la de terceros, protegiendo a la comunidad en conformidad con los protocolos establecidos.

Cabe resaltar que los instructores que dieron la capacitación formaban parte del Centro de Reentrenamiento y Perfeccionamiento Policial de la Agrupación Guardacostas de la PNA, la cual ha aportado recursos humanos y materiales, tanto en jurisdicción propia como fuera de ella, para intervenir en hechos que hicieran necesario su participación. Esto lo realiza, de manera aislada y/o en conjunto con otras fuerzas, de manera planificada y también en aquellos casos que requieren la afectación inmediata de un número importante de efectivos.