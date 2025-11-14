Una intervención policial en la zona sur de la ciudad terminó con un joven de 21 años detenido luego de ser sorprendido cuando intentaba incendiar un Peugeot 408 que tenía pedido de secuestro por robo. El episodio ocurrió anoche en la intersección de Vértiz y Santa Cecilia.

Ads

Al advertir la presencia de los móviles, el joven escapó rápidamente a bordo de una moto, lo que dio inicio a una persecución con operativo cerrojo. La fuga se extendió hasta Fortunato de la Plaza y Cerrito, donde el motociclista perdió el control, cayó y abandonó el rodado para continuar huyendo a pie. Fue finalmente alcanzado y reducido en Gianelli al 1900 por el personal policial.

La moto secuestrada, una Zanella ZB 110 gris, no tenía impedimentos legales, aunque la Patrulla Municipal confeccionó infracciones por la falta de documentación para circular. En tanto, se confirmó que el Peugeot 408 involucrado mantenía un pedido de secuestro activo desde el 5 de noviembre, solicitado por la Comisaría Tercera en el marco de una causa por robo automotor.

Ads

Puede interesarte

La fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, ordenó que el joven sea notificado por el delito de encubrimiento y trasladado a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Ads