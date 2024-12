Tras la enorme participación de Mar del Plata como anfitrión del Campeonato Argentino M-17, el cierre de año contará con el tradicional Seven de la República para la rama masculina y femenina.

El próximo 7 y 8 de diciembre, ambos planteles viajarán a Paraná para disputar esta competencia que marca el epílogo del 2024.

En la rama masculina, la URMDP competirá en el grupo 1 de la Zona Campeonato tras el gran resultado obtenido durante la temporada pasada con Buenos Aires, Nordeste y Alto Valle como rivales.

En el caso del Seven de la República Femenino el Seleccionado de la Unión de Rugby local estará en el Grupo 4 de la Zona Desarrollo junto a Salta y Misiones.

La distribución de partidos masculinos será la siguiente:

Sábado 7 de diciembre | Hora: 10:20 → Mar del Plata vs Nordeste

Sábado 7 de diciembre | Hora: 17:20 → Mar del Plata vs Alto Valle

Sábado 7 de diciembre | Hora: 19:20 → Mar del Plata vs Buenos Aires

Los partidos decisivos se disputarán el domingo 8 por la tarde.

Los convocados para el Seven de la República son los siguientes:

Juan I. Larraburu

Raúl Brischetto

Patricio Bustamante

Justo Echevarría

Joaquín López Nobrega

Ignacio Migliore

Facundo Castelfilardo

Salvador Gerlero

Valentino Bonavento

Gonzalo Jáuregui

Felipe Forte

Santiago Charles

Entrenador: Mariano Abate

Entrenador: Guillermo Ebrett

Los partidos del seleccionado femenino serán:

Sábado 7 de diciembre | Hora: 10:20 → Mar del Plata vs Salta

Sábado 7 de diciembre | Hora: 17:40 → Mar del Plata vs Misiones

Las convocadas y el staff técnico, está conformado de la siguiente manera:

Carolina Albertus

Josefina Amalfitani

Constanza Campos

Daniela Corani

Jessica Demichelis

Malena Ferreti

Maira García

Albertina Ibarra

Rocío López

Ayelén Sánchez

Verano Sotelo

María Emilia Sureda

Entrenador: Agustín Villanueva

Entrenadora: Nerina Kreymeyer

Entrenador: Gerardo Vouilloz