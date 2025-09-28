La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, dio a conocer las nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles de castración y vacunación antirrábica de perros y gatos. Además, se realizarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas en cada punto de atención.

Entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre, una unidad estará en el CEC Nuevo Golf (Calle 81 N° 4705 entre Gianelli y Cerrito), mientras que otra funcionará en el Estadio José María Minella, con ingreso por Avenida de las Olimpíadas y Ortiz de Zárate. En ambos casos, los vecinos deberán presentarse antes de las 8 de la mañana.

Ese mismo lunes también habrá un quirófano en el Galpón Municipal de Parque Camet (Beltrán al 5400), y desde el martes 30 al viernes 3 de octubre, en el CDI Pueyrredon (Calabria 7877).

Las esterilizaciones en la sede central de Zoonosis (Canesa y Guanahani) se realizarán de lunes a viernes antes de las 10 y los sábados a las 8. Además, el sábado 4 de octubre un quirófano móvil estará en el Centro Cultural de Batán (Calle 128 entre Colectora y 143), con prioridad para vecinos de la zona.

Las castraciones son por orden de llegada, sin turno previo, y se admite un animal por persona. En cada sede se realizarán hasta 15 intervenciones diarias. Es obligatorio asistir con DNI.

En cuanto a la vacunación antirrábica, se aplicará el lunes 29 de septiembre en Plaza Colón (Buenos Aires y Colón) y el martes 30 en Parque Primavesi (Paso y Rivas), en el horario de 9.30 a 12.30. Solo se vacunarán perros y gatos mayores de tres meses; quedan excluidos animales enfermos, convalecientes o hembras preñadas o en lactancia.

Para más información sobre requisitos de castración y vacunación, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.