Comenzó la 39° edición del reconocido Festival de Cine Internacional de Mar del Plata, que se extenderá hasta el 1 de diciembre, con una importante variedad de cortos y largometrajes.

Al respecto, Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, declaró que “hay una gran expectativa y en principio un gran agradecimiento al intendente Guillermo Montenegro porque nos acompañó desde el primer día y todos los que decía que no se hacía el festival, acá estamos”.

“Tengo un gran cariño por el festival porque vengo del espectáculo y desde chico vine a este evento. Así que es una gran emoción estar acá”.

Se espera la participación de reconocidos actores nacionales e internacionales. “En principio llega Paz Vega con otro actores y para el cierre Diego Peretti”, comentó.

Puede interesarte

Por otro lado, se refirió a la situación de la secretaría de Cultura: “Con el presupuesto del 2023 hicimos la gestión cuidando siempre la plata de los argentinos. Lo que fue un despilfarro fue Tecnópolis que era una máquina de quemar plata, nos encontramos con 700 millones de pesos de deudas que pudimos sacar adelante”.

De modo que “con que tengamos, vamos a redoblar los esfuerzos que venimos haciendo, están todos los organismos de cultura funcionando. Yo espero que me digan y ejecuto”, aseguró.

Sobre la permanencia del festival, dijo que “el presidente del INCAA, Carlos Pirovano, al que también le estoy agradecido, me dijo que firmara un acuerdo por tres años. Así que Mar del Plata no va a perder el festival de cine, sería una cosa impensada”.

En esta línea, se refirió a las dudas sobre la continuidad del Ente que promueve el cine argentino: “Cuando llegó esta gestión de Pirovano, lo que hizo fue readecuar los recursos que tenía porque antes se gastaba un 80% en gastos administrativos y un 20% de subsidios o créditos. Esto se revirtió, el INCAA está funcionando”.

No obstante, “todo no lo puede sostener el Estado, un ejemplo, en el Palacio Libertad hicimos este año varias producciones mixtas. Nosotros les dábamos la sala y ellos traían el contenido. No le pagábamos a los artistas o los músicos. En Tecnópolis lo mismo”, remarcó.

Por último se refirió a las ofertas de verano a nivel turismo: “Hay mucha expectativa con los elencos que vienen a Mar del Plata, así que no creo que haya tanta competencia. La gente que viene Mar del Plata elige la ciudad, yo vine hace dos años a hacer temporada y la verdad estuvo muy bien”.