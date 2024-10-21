Luego de un largo periodo de incertidumbre por el supuesto cierre de la Escuela Nacional de Pesca, anunciaron que la institución continuará funcionando con normalidad en Mar del Plata.

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En este sentido, Ezequiel Navarro, secretario general de ATE, declaró en diálogo con El Marplatense que “el viernes en Buenos Aires tuvimos una reunión con gente de la Armada donde nos confirmaron la continuidad de la Escuela de Pesca en las mismas condiciones que venían trabajando”.

Por lo que “es una muy buena noticia, no solamente para los trabajadores, sino para nuestra ciudad. Si bien siempre dejamos en claro que la Escuela Nacional de Pesca es la que forma al personal que después va a tener diversas tareas en el puerto de la ciudad, era fundamental mantener la continuidad”.

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Asimismo, aclaró que “hubo comunicaciones oficiales, no fueron rumores de que se iba a cerrar, y luego de varias semanas de lucha, actividades, visualizaciones, tuvimos la confirmación que continuará durante todo el 2025”.

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No obstante, “hay algunas cuestiones que se relacionan con de quién depende directamente, lo que sigue en discusión. Pero en principio para todos los trabajadores y la comunidad del puerto que va a tener continuidad, no hay forma de que pase a manos privadas, tenemos la garantía por parte del gobierno”.

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Por otro lado, se refirió a las medidas de fuerza impulsadas en todo el país: “La semana que viene, si bien a nivel nacional se ha convocado a un paro, después cada seccional le da la característica. El caso de Mar del Plata, el 29 a partir de las 12 del mediodía va a haber asambleas en todos los sectores de trabajo del Estado Nacional y el 30 una radio abierta en horario de la mañana”.

“En Mar del Plata habrá jornada de protesta, pero no paro. Las oficinas del Estado van a funcionar normalmente”, concluyó.