Mar del Plata: miércoles ventoso con lluvias en la tarde
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 19 grados.
La mitad de la semana llega con cambios en el tiempo en la ciudad. Para este miércoles se anticipa una mínima de 8°C y una máxima de 19°C, con un comienzo del día mayormente nublado.
Durante la tarde aumentan las probabilidades de precipitaciones: se esperan lluvias aisladas con una chance del 70% al 100%, mientras que hacia la noche el cielo se presentará parcialmente nublado y las chances de lluvia bajarán al 0-10%.
El viento será protagonista: soplará del noroeste y luego del oeste, con intensidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde.
En resumen, será un miércoles ventoso, con lluvias en la tarde y temperaturas más templadas que los días previos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión