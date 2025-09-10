La mitad de la semana llega con cambios en el tiempo en la ciudad. Para este miércoles se anticipa una mínima de 8°C y una máxima de 19°C, con un comienzo del día mayormente nublado.

Ads

Durante la tarde aumentan las probabilidades de precipitaciones: se esperan lluvias aisladas con una chance del 70% al 100%, mientras que hacia la noche el cielo se presentará parcialmente nublado y las chances de lluvia bajarán al 0-10%.

El viento será protagonista: soplará del noroeste y luego del oeste, con intensidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde.

Ads

En resumen, será un miércoles ventoso, con lluvias en la tarde y temperaturas más templadas que los días previos.

Puede interesarte

Ads