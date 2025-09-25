Mar del Plata: más de 700 emprendedores participaron de ferias y exposiciones locales
Las actividades incluyeron ferias de fin de semana, eventos temáticos y capacitaciones para fortalecer el desarrollo del sector.
La Municipalidad de General Pueyrredon informó que más de 700 emprendedores locales aprovecharon en lo que va del año los espacios de comercialización organizados en distintos puntos de la ciudad y Batán.
Desde la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada detallaron que se desplegaron 80 dispositivos de comercialización en lugares como Plaza España, Parque Primavesi y la Expo Fusión mensual.
También hubo participación en eventos especiales como el Festival Yeca y Yequita, La Noche del Turismo y la Cultura, Sabores sobre Ruedas, Marea Viva y Cafest, donde los emprendedores presentaron propuestas vinculadas a cada temática.
Además de generar oportunidades de venta, estos espacios son un punto de encuentro con los vecinos y un motor para la creación de empleo y el fortalecimiento de la economía local.
El acompañamiento no se limita a la feria: programas como Producto Local y Mi Primer Comercio brindan asesoramiento técnico, orientación personalizada y apoyo en habilitaciones comerciales, ayudando a que muchos emprendedores consoliden su negocio.
“Actualmente contamos con más de 1200 emprendedores registrados y seguimos creciendo. Queremos brindar herramientas y recursos para que desarrollen y fortalezcan su negocio”, explicó Selena Marinelli, directora de Empleo, Economía Social y Formación para el Trabajo.
Las personas interesadas en sumarse al programa pueden comunicarse al 482-8925 (lunes a viernes de 8 a 14.30) o escribir a [email protected] para acceder a talleres, ferias y asesoramiento.
