La Municipalidad de General Pueyrredon informó que más de 700 emprendedores locales aprovecharon en lo que va del año los espacios de comercialización organizados en distintos puntos de la ciudad y Batán.

Desde la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada detallaron que se desplegaron 80 dispositivos de comercialización en lugares como Plaza España, Parque Primavesi y la Expo Fusión mensual.

También hubo participación en eventos especiales como el Festival Yeca y Yequita, La Noche del Turismo y la Cultura, Sabores sobre Ruedas, Marea Viva y Cafest, donde los emprendedores presentaron propuestas vinculadas a cada temática.

Además de generar oportunidades de venta, estos espacios son un punto de encuentro con los vecinos y un motor para la creación de empleo y el fortalecimiento de la economía local.

El acompañamiento no se limita a la feria: programas como Producto Local y Mi Primer Comercio brindan asesoramiento técnico, orientación personalizada y apoyo en habilitaciones comerciales, ayudando a que muchos emprendedores consoliden su negocio.

“Actualmente contamos con más de 1200 emprendedores registrados y seguimos creciendo. Queremos brindar herramientas y recursos para que desarrollen y fortalezcan su negocio”, explicó Selena Marinelli, directora de Empleo, Economía Social y Formación para el Trabajo.

Las personas interesadas en sumarse al programa pueden comunicarse al 482-8925 (lunes a viernes de 8 a 14.30) o escribir a [email protected] para acceder a talleres, ferias y asesoramiento.