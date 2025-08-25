El lunes se presenta en Mar del Plata con un tiempo estable y sin lluvias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 16°C, en una jornada fresca pero agradable para esta época del año.

Ads

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 6°C y viento del sector oeste con intensidades entre 23 y 31 km/h, acompañado de ráfagas de hasta 50 km/h. Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares: cielo parcialmente nublado, máxima de 16°C y viento del sudoeste de 13 a 22 km/h, aún con ráfagas posibles. Hacia la noche, continuará el cielo parcialmente cubierto, con una temperatura en descenso hasta los 9°C y vientos leves del sudoeste.

La probabilidad de precipitaciones será nula (0%) durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en la ciudad.

Ads

Puede interesarte

Ads