Un análisis predictivo reveló que la temporada de verano en Argentina está dominada por destinos tradicionales y marcas consolidadas, con Mar del Plata como el lugar más proyectado para viajar.

El estudio, realizado por Fardo, una startup argentina dedicada exclusivamente a ayudar a las marcas a medir y optimizar su presencia en los motores de inteligencia artificial, se basó en el análisis de más de 8000 conversaciones comparativas registradas entre noviembre de 2025 y enero de 2026 en distintos motores de IA, como ChatGPT, Perplexity y Claude, lo que permitió obtener una radiografía en tiempo real de las preferencias de los viajeros.

Entre los destinos nacionales, Mar del Plata aparece como el lugar más proyectado para viajar, con el 35% de las menciones, seguida por San Carlos de Bariloche (28%) y Buenos Aires (22%). Más atrás se ubican Córdoba (10%) y Mendoza (5%).

En cuanto a los destinos internacionales, las playas de Brasil lideran ampliamente las preferencias con el 38%, seguidas por la costa de Uruguay (26%), destacadas por su cercanía y accesibilidad. Completan el ranking los destinos caribeños (12%) y España y otros destinos europeos (6%).

A nivel regional, el informe señala que la Costa Atlántica y la Patagonia mantienen un liderazgo sostenido en las consultas vinculadas al turismo interno.

A diferencia de los estudios de mercado tradicionales, este informe se apoya directamente en consultas espontáneas realizadas a sistemas de IA, lo que permite captar no solo intenciones de compra, sino también percepciones de confianza y recomendación.