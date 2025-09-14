La 42ª edición de la Noche de la Pizza y la Empanada, organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), se celebrará este martes 16 en miles de locales de todo el país. Declarado de Interés Turístico Nacional y Provincial, el evento ofrecerá descuentos del 50% en pizzas y promociones de 3×2 en empanadas.

La provincia de Buenos Aires liderará la movida con 537 locales adheridos, distribuidos en 102 ciudades y localidades. Mar del Plata se destaca como la ciudad con mayor participación, contando con 40 pizzerías y casas de empanadas. Le siguen Quilmes (25 locales), San Martín (18), La Plata (17), Morón (16), Lomas de Zamora (15), Bahía Blanca (14), Vicente López (13), General Pueyrredón (12) y Avellaneda (12), consolidando un despliegue sin precedentes en el territorio bonaerense.

Como en cada edición, los descuentos del 50% en pizzas y la promoción de 3×2 en empanadas estarán disponibles en salón, delivery o take away, según las condiciones de cada establecimiento. Para conocer los detalles sobre locales adheridos, se puede consultar el sitio oficial del evento: https://lanochedelapizzaylaempanada.com.ar/.

Con miles de locales adheridos en todo el territorio nacional, la Noche de la Pizza y la Empanada promete ser una oportunidad imperdible para disfrutar de sabores tradicionales a precios accesibles.

