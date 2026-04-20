Mar del Plata se posicionó en 2025 como el principal destino del interior del país en turismo de reuniones, con 986 eventos realizados a lo largo del año y la racha sigue vigente. Se trata de un segmento clave para la ciudad, no solo por su volumen sino por su impacto económico: quienes viajan por trabajo suelen gastar más, quedarse más tiempo y, en muchos casos, regresar.

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El presidente del Mar del Plata Bureau, Nolberto Pesati, destacó que este tipo de turismo permite “desestacionalizar la demanda”, ya que se desarrolla principalmente fuera de la temporada alta. La actividad comienza en estos meses y se extiende hasta noviembre, con picos en primavera y una agenda cada vez más cargada, especialmente en septiembre.

Congresos médicos, encuentros empresariales y eventos de relevancia nacional, como el tradicional coloquio de IDEA, eligen a la ciudad como sede. Sin embargo, gran parte de esta actividad pasa desapercibida para el público general, pese a su importancia estratégica.

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“Hoy todas las ciudades compiten por este segmento porque es un negocio muy importante”, explicó Pesati. En ese sentido, valoró la cercanía con Buenos Aires y la conectividad terrestre y aérea como ventajas competitivas. Incluso, se trabaja en conjunto con la capital para posicionar a Mar del Plata como destino complementario en eventos internacionales.

No obstante, el crecimiento encuentra límites claros. El principal, según el referente del sector, es la falta de un centro de convenciones y un predio ferial de gran escala. “Es imprescindible para dar un salto de calidad. Otras ciudades como Rosario, Córdoba o Salta ya cuentan con esta infraestructura”, advirtió.

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La ausencia de estos espacios no solo restringe la posibilidad de atraer eventos más grandes, sino que también deja relegado otro segmento clave: el de las ferias, que requiere instalaciones específicas.

Pesati remarcó que la concreción de un centro de convenciones depende de una decisión política conjunta entre los gobiernos municipal y provincial. “El centro de convenciones de la provincia de Buenos Aires tiene que estar en Mar del Plata”, sostuvo, y señaló que el proyecto lleva años en discusión sin avances concretos.

Además de esta obra, el titular del Bureau identificó otras dos prioridades: mejorar la Ruta 2, clave para el acceso terrestre, y seguir elevando la calidad de la oferta hotelera. En este último punto, destacó el crecimiento de establecimientos de cuatro estrellas con servicios de alto nivel.

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En paralelo, el sector avanza en una estrategia de integración regional. El Bureau se encuentra en proceso de reconversión hacia una Cámara de Turismo y Congresos del Sudeste bonaerense, incorporando destinos como Balcarce, Tandil, Necochea, Miramar y Chapadmalal, con el objetivo de potenciar la oferta conjunta.

A pesar de las limitaciones, el balance es positivo. “Estamos en el lugar correcto”, afirmó Pesati. Pero también dejó en claro que, sin inversiones clave en infraestructura y conectividad, el riesgo es quedar a mitad de camino en un mercado cada vez más competitivo.