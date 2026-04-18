La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, puso en marcha el Laboratorio de Aceleración “Impulso Líder”, una iniciativa orientada a emprendedores del sector tecnológico.

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El programa ya inició con la participación de diez emprendimientos seleccionados, que atravesarán un proceso de 12 semanas con modalidad híbrida. La propuesta combina instancias de formación, mentorías y acompañamiento estratégico, con el objetivo de fortalecer habilidades clave para el desarrollo de proyectos innovadores.

Enmarcada en las políticas de impulso a la Economía del Conocimiento, la iniciativa busca consolidar empresas de base tecnológica y generar nuevas oportunidades en Mar del Plata. En ese sentido, el programa MDP Innova acompaña el crecimiento de los proyectos y promueve el trabajo colaborativo dentro del ecosistema emprendedor local.

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Durante el proceso, los participantes trabajarán sobre ejes como liderazgo, gestión de equipos, indicadores de negocio y comunicación efectiva, incorporando herramientas para el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Además, contarán con acompañamiento personalizado y cerrarán la experiencia con un coloquio final que incluirá entrenamiento en Elevator Pitch.

Los emprendimientos que forman parte del laboratorio abarcan distintas áreas del sector TIC, desde soluciones de automatización de servicios hasta aplicaciones educativas y plataformas de entretenimiento basadas en historias reales.

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La propuesta apunta a mejorar la escalabilidad de los proyectos, acelerar su inserción en el mercado y fortalecer el entramado tecnológico de la región.

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