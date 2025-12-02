Con más metros construidos, pleno empleo en el sector y una fuerte suba de expedientes en trámite, Mar del Plata vuelve a posicionarse entre los distritos con mayor dinamismo de la construcción en el país.

Ads

Según datos de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, entre enero y noviembre se registraron 592.877 m² de obra nueva y expedientes ingresados, un 70,6% más que todo el 2024, cuando el año había cerrado con 347.500 m². Las proyecciones oficiales anticipan que 2025 terminará muy por encima de los registros históricos.

Puede interesarte

Desde el municipio atribuyen este desempeño a las ordenanzas de incentivo, los estímulos fiscales y la modernización administrativa que se inició en 2021, lo que permitió agilizar trámites, dar previsibilidad y sostener la inversión privada. Desde entonces, la ciudad ya superó los dos millones de m² nuevos aprobados entre viviendas, emprendimientos comerciales e industrias.

Ads

La construcción representa hoy alrededor del 15% del Producto Bruto Geográfico del distrito y actúa como un motor económico que impulsa empleo, consumo y servicios asociados. En este período también avanzaron desarrollos de gran escala, como Bendu, el proyecto en la zona del puerto que se encuentra en su etapa final.

El impacto se observa además en el mercado laboral: la delegación local de UOCRA señala que la actividad se sostiene con pleno empleo, acompañado por un incremento en la demanda de cursos y capacitaciones del sector.

Ads

El movimiento administrativo también acompaña la tendencia. Actualmente hay 5.436 expedientes en trámite en Obras Privadas —un 30% más en los últimos cuatro meses— y desde 2021 ya se procesaron 11.240 gestiones vinculadas al uso del suelo. A esto se suman 4.120 Certificados de Escribanía emitidos entre enero y noviembre, un 40% más que en todo 2024, lo que refleja un mercado inmobiliario en expansión.

En un contexto nacional complejo, Mar del Plata consolida su propio ritmo y sostiene un ciclo de inversión y desarrollo que no muestra señales de freno.