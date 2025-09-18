Mar del Plata tendrá un jueves fresco y mayormente nublado, con mínima de 11°C y máxima de 19°C.

Durante la mañana se espera niebla, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado y hacia la noche parcialmente nublado.

La probabilidad de precipitaciones será baja, con valores de 0 a 10% durante la mañana y tarde, y 0% hacia la noche.

El viento soplará del noreste, con intensidades de 23 a 31 km/h en gran parte de la jornada, disminuyendo a 13 a 22 km/h por la noche.

