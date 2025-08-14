Mar del Plata: jueves fresco, con algo de sol y sin precipitaciones
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 10 grados.
Mar del Plata vivirá este jueves una jornada fría pero estable, con temperaturas que irán desde los 4°C de mínima hasta los 10°C de máxima.
El cielo estará mayormente nublado en la mañana, se despejará parcialmente hacia la tarde con algo de sol, y por la noche se espera formación de neblina.
No se prevén lluvias, con 0% de probabilidad de precipitaciones durante todo el día.
El viento soplará suave, variando del sur por la mañana al sudoeste en la tarde, y rotando al este por la noche, con intensidades de 0 a 12 km/h.
Se anticipa un día ideal para actividades al aire libre, aunque será necesario abrigarse bien en las primeras horas y circular con precaución en la noche ante la posible reducción de visibilidad por neblina.
