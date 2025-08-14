Mar del Plata vivirá este jueves una jornada fría pero estable, con temperaturas que irán desde los 4°C de mínima hasta los 10°C de máxima.

Ads

El cielo estará mayormente nublado en la mañana, se despejará parcialmente hacia la tarde con algo de sol, y por la noche se espera formación de neblina.

No se prevén lluvias, con 0% de probabilidad de precipitaciones durante todo el día.

Ads

El viento soplará suave, variando del sur por la mañana al sudoeste en la tarde, y rotando al este por la noche, con intensidades de 0 a 12 km/h.

Se anticipa un día ideal para actividades al aire libre, aunque será necesario abrigarse bien en las primeras horas y circular con precaución en la noche ante la posible reducción de visibilidad por neblina.

Ads

Puede interesarte