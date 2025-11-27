Mar del Plata vivirá este jueves una jornada marcada por el calor intenso y un aumento significativo de la inestabilidad, con la presencia de un alerta amarillo por tormentas fuertes hacia la tarde y la noche.

La temperatura máxima alcanzará los 30°C, mientras que la mínima será de 17°C. La mañana se presentará mayormente nublada y sin precipitaciones, pero el escenario cambiará hacia la tarde, cuando llegan tormentas fuertes con una probabilidad de lluvia de 40% a 70%, situación que se repetirá durante la noche.

El viento soplará del noroeste y luego del norte, con intensidades que rondarán entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrán llegar a 59 km/h, favoreciendo el desarrollo de las tormentas.

Ante el alerta amarillo, se recomienda a la población mantenerse informada, evitar actividades al aire libre durante los momentos de tormenta y asegurar objetos que puedan volarse.

