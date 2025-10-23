Mar del Plata: jornada inestable con lluvias y ráfagas de hasta 50 km/h
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 23 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 23 de octubre una jornada inestable en Mar del Plata, con tormentas aisladas durante todo el día.
Las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 13°C y una máxima de 23°C, marcando un leve repunte térmico respecto al día anterior.
La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 10% y 40% tanto en la mañana como en la tarde y la noche, por lo que se recomienda salir con paraguas ante posibles chaparrones dispersos.
El viento soplará del norte con velocidades entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, aportando una sensación algo más cálida antes del ingreso de un nuevo frente.
En resumen, el jueves se presenta templado, húmedo y ventoso, con un clima variable y posibilidad de lluvias en distintos momentos del día.
