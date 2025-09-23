Mar del Plata tendrá este martes una jornada marcada por el frío y el cielo mayormente cubierto, sin probabilidad significativa de lluvias. La temperatura mínima será de 3°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 13°C.

Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, que pasará a estar mayormente nublado por la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones será baja (0-10%), manteniendo condiciones secas en la ciudad.

En cuanto al viento, soplará desde el sudoeste y sur, con velocidades de 23 a 41 km/h y ráfagas entre 42 y 59 km/h, especialmente hacia la tarde.

Será una jornada fresca, ideal para abrigarse y evitar la exposición prolongada al aire libre, sobre todo durante las primeras horas del día.

