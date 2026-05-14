La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras internacionales, en el marco de un operativo de alcance nacional que incluyó un procedimiento en Mar del Plata. La investigación, iniciada en enero pasado, permitió identificar una estructura con base en Argentina y conexiones en Las Vegas (Estados Unidos), vinculada a operaciones con casinos y movimientos de dinero hacia paraísos fiscales.

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El caso es tramitado por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo del Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría N°3, encabezada por Lucía Kenny, que encomendó las tareas investigativas a áreas especializadas de la fuerza.

Como resultado, se realizaron 30 allanamientos en distintos puntos del país, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, localidades bonaerenses y Rosario. En ese marco, también se llevó adelante un procedimiento en Mar del Plata, sobre la avenida Libertad, donde se desplegaron tareas operativas vinculadas a la causa.

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Durante los operativos fueron identificados 23 integrantes de la organización y otras 48 personas, además del secuestro de más de 500.000 dólares, más de 47.000.000 de pesos y otras divisas extranjeras.

Según la investigación, la organización captaba personas con visa vigente mediante falsas promesas de viajes recreativos a casinos, con el objetivo de que abrieran cuentas bancarias en el exterior. Luego, esas cuentas eran utilizadas para obtener créditos, transferir fondos y evadir controles financieros internacionales.

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Los fondos ilícitos eran posteriormente reinsertados en el circuito económico local mediante inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras, en el marco de una estructura jerárquica con roles definidos y pagos a reclutadores.

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Además del dinero, se incautaron dispositivos electrónicos, vehículos, armas, documentación, tarjetas bancarias y objetos de valor, considerados de interés para la causa.

Los imputados quedaron a disposición de la Justicia acusados de asociación ilícita, lavado de activos y contrabando de divisas, en infracción a la legislación vigente.