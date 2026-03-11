“Desde la Secretaría de Salud estamos dando inicio en estos días a la campaña de vacunación antigripal 2026, que este año tiene la particularidad de haber sido adelantada”, explicó la directora de Salud del partido de General Pueyrredon, Verónica Palmisciano, al confirmar el inicio de la inmunización en la ciudad.

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En diálogo con El Marplatense, la funcionaria señaló que la decisión de comenzar antes de lo habitual responde a la situación epidemiológica registrada en el hemisferio norte. “Se adelantó teniendo en cuenta la epidemia del virus de la gripe que se dio allí, con una alta transmisibilidad, que generó mucha demanda en el sistema de salud”, indicó.

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Palmisciano detalló que la campaña comenzará con la vacunación del personal de salud y, en simultáneo, de las personas mayores de 65 años. En las etapas siguientes se incorporarán las personas gestantes, las puérperas y los niños de entre 6 meses y 24 meses, quienes forman parte del calendario obligatorio.

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Posteriormente se sumarán las personas con enfermedades preexistentes o factores de riesgo, como asma, EPOC, fibrosis pulmonar, enfermedades cardíacas estructurales o situaciones de inmunosupresión.

Desde la Secretaría de Salud también remarcaron la importancia de sostener las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y cubrirse al toser o estornudar con el pliegue del codo, además de mantener el calendario de vacunación al día.

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En diálogo con El Marplatense, la directora de Salud del municipio, Verónica Palmisciano, explicó que el inicio anticipado responde a la alta circulación de gripe registrada en otros países. “Desde la Secretaría de Salud estamos dando inicio en estos días a la campaña de vacunación antigripal 2026, que este año tiene la particularidad de haber sido adelantada, teniendo en cuenta la epidemia del virus de la gripe que se dio en el hemisferio norte”, señaló.

La funcionaria detalló que en la primera etapa se vacunará al personal de salud y, en simultáneo, a las personas mayores de 65 años. Luego se incorporarán las personas gestantes, las puérperas y los niños de entre 6 meses y 24 meses que forman parte del calendario obligatorio.

Posteriormente se sumarán quienes presenten enfermedades preexistentes o factores de riesgo, como asma, EPOC, fibrosis pulmonar, enfermedades cardíacas estructurales o situaciones de inmunosupresión. El objetivo es preparar al sistema sanitario antes de la etapa de mayor circulación viral, que suele registrarse desde la segunda quincena de abril y durante mayo.

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Palmisciano también remarcó la importancia de sostener las medidas de prevención. “Seguimos insistiendo en el lavado de manos, la ventilación de los ambientes y en toser o estornudar en el pliegue del codo, además de mantener el calendario de vacunación completo al día”, concluyó.