Mar del Plata conmemoró este jueves el 44° aniversario del inicio de la guerra de Malvinas con un acto oficial en el Monumento a los Caídos, en diagonal Alberdi y Córdoba. La ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional por la Orquesta Infanto Juvenil, la colocación de ofrendas florales y un minuto de silencio en homenaje a los 649 argentinos muertos en el conflicto del Atlántico Sur.

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La vigilia del miércoles por la noche y el izado del pabellón nacional a las 8 de la mañana marcaron el inicio de la jornada conmemorativa.

"El trabajo está hecho"

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Fernando Álvarez, presidente del Centro de Exsoldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata (CESC), recordó los primeros actos en ese mismo monumento, cuando apenas se construía, en 1984. "Éramos jóvenes de 20 y pico de años ante un grupo de 10, 15 personas y algunos curiosos", dijo. "Hoy podemos decir que el trabajo está hecho."

Álvarez describió lo que llamó "la otra batalla": la decisión colectiva de los veteranos, apenas regresados del conflicto, de mantener viva la memoria y llegar a las nuevas generaciones. "Comenzamos a ir a las escuelas, se fueron sumando instituciones, las fuerzas armadas, el Estado", recordó. "Las nuevas generaciones quieren hablar de Malvinas. Eso nos da la pauta de que hicimos el trabajo que teníamos que hacer."

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Cerró con una promesa: "Hasta que el último veterano quede en pie, seguiremos pregonando esto."

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Los héroes del supermercado

El intendente Agustín Neme eligió una imagen concreta para definir a los veteranos: "Son los héroes de verdad, no los de las películas. Los reales. Esos que podemos ver en la calle, en un supermercado, llevando a sus hijos y nietos al colegio."

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Neme destacó el compañerismo como legado central del conflicto — "el no soltarle la mano al de al lado, sostenerse uno al otro hasta el final" — y pidió reconocimiento para las familias de los combatientes. "Esas familias que despidieron sin información, que tuvieron que aprender en el regreso y que siguen estando ahí", dijo.

Participaron del acto el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Emiliano Recalde, el obispo de la Diócesis de Mar del Plata, monseñor Ernesto Llovera, y los senadores provinciales Guillermo Montenegro y Cecilia Martínez.

2 de abril de 2026