Mar del Plata tendrá representación directa en las paritarias nacionales de UTHGRA a través de Pablo Santín, tras la creación de un nuevo Consejo Paritario federal anunciada durante el 61° Congreso General Ordinario de Delegados del gremio, realizado en la ciudad.

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El encuentro se desarrolló en el Hotel UTHGRA Presidente Perón, con la participación de delegados de todo el país y encabezado por el secretario general nacional Luis Barrionuevo.

En ese marco, Barrionuevo reclamó paritarias libres y lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei. Durante la jornada, se difundió un documento en el que se cuestionaron las políticas económicas y las trabas en las negociaciones salariales.

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“No vamos a aceptar techos salariales impuestos desde un escritorio. Las paritarias libres son un derecho del movimiento obrero y no una concesión del poder político de turno”, expresó el texto, que también advirtió sobre el impacto del ajuste en las familias del sector.

En declaraciones a la prensa, Barrionuevo fue más allá y afirmó: “Milei ha fracasado”, al tiempo que sostuvo que el movimiento obrero no está dispuesto a “retroceder ni un solo paso” en la defensa de los derechos laborales.

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Uno de los anuncios centrales del congreso fue la conformación de un Consejo Paritario con una mirada más federal, integrado por representantes de distintas regiones del país. En ese esquema, Mar del Plata tendrá participación por primera vez junto a Córdoba, Bariloche y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Desde la conducción local destacaron que esta incorporación será “muy importante para todos los compañeros hoteleros y gastronómicos de la ciudad”, ya que permitirá incidir directamente en la discusión salarial a nivel nacional.

Por su parte, Santín subrayó que el congreso se desarrolló en “un ambiente muy importante de camaradería, con participación total de los delegados congresales de todo el país”, lo que consideró clave para “seguir defendiendo con legitimidad y en unidad el trabajo, el salario y los derechos”.