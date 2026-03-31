Ig @melisamiozzi

Lo que debía ser una jornada más de competencia en el fútbol femenino local terminó envuelto en polémica y preocupación. El partido entre Cadetes y San José no pudo completarse luego de que un árbitro protagonizara un grave episodio de violencia verbal contra una jugadora.

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Según trascendió, la futbolista marplatense Melisa “Kun” Miozzi, reconocida por su trayectoria y nivel dentro del campo de juego, fue blanco de un insulto por parte del juez del encuentro, quien le habría dicho: “Aprendé a jugar la c… de tu madre”. La situación generó un inmediato repudio dentro y fuera de la cancha, y derivó en la decisión de no continuar el partido.

El hecho no solo impacta por la gravedad del agravio, sino también por el contexto en el que ocurre. El fútbol femenino en Mar del Plata atraviesa una etapa de crecimiento sostenido, con mayor participación, visibilidad y compromiso por parte de clubes e instituciones. Sin embargo, situaciones como esta evidencian que aún persisten conductas que atentan contra ese desarrollo.

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Tras lo ocurrido, distintos clubes de la ciudad manifestaron su apoyo y solidaridad con Miozzi, expresando su rechazo a cualquier tipo de violencia o discriminación dentro del deporte. Además, remarcaron la necesidad de generar espacios seguros, respetuosos y equitativos para todas las jugadoras.

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