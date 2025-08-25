Tres jóvenes fueron aprehendidos en Mar del Plata luego de intentar sustraer una moto en un domicilio ubicado en la calle Salta al 3600. Los delincuentes habían forzado la reja de ingreso para robar un motovehículo Suzuki, pero fueron sorprendidos por la víctima y escaparon del lugar, lo que dio inicio a una persecución policial.

Ads

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Comando de Patrullas junto a personal de la Comisaría Segunda. Durante el despliegue, dos de los sospechosos, ambos de 18 años, fueron interceptados en la intersección de Solís y Heguilor mientras circulaban a bordo de una moto. En tanto, el tercer involucrado, de 15 años, fue detenido en Púan y Heguilor cuando se desplazaba en otro rodado que presentaba un pedido de secuestro activo desde el 12 de junio de este año, solicitado por la misma seccional.

En el procedimiento se secuestraron dos motos Honda Wave que estaban en poder de los acusados. Tras la intervención judicial, el fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, Dr. Yañez Urrutia, imputó al menor por robo agravado por su comisión en poblado y en banda, además de encubrimiento, y ordenó su traslado al Centro Especializado de Aprehensión.

Ads

Por su parte, el fiscal de Flagrancia, Dr. Leandro Arévalo, dispuso para los dos mayores la notificación de formación de causa por tentativa de robo agravado y encubrimiento, quedando alojados en la Unidad Penal 44. Las actuaciones continúan bajo investigación en el ámbito judicial.

Puede interesarte

Ads