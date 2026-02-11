Una multitud presente celebrando en el Parque San Martín.

Se llevó adelante la celebración oficial por el 152° aniversario de la fundación de Mar del Plata con una jornada abierta a toda la comunidad en el Parque San Martín. La actividad se enmarcó en el Programa de Padrinazgo de los Espacios Públicos, con la participación de la firma Cabrales.

El encuentro comenzó a las 18 con las presentaciones de la Guardia Nacional del Mar y la Banda Militar Conjunta. Más tarde, el intendente Agustín Neme dirigió unas palabras a los presentes y destacó la recuperación del espacio a partir del trabajo articulado con el sector privado. “Nos propusimos involucrarnos y trabajar en conjunto. En este caso, la familia Cabrales ha puesto muchísimo esfuerzo en este lugar, lo ha renovado totalmente y es un placer verlo así”, expresó.

El jefe comunal también subrayó el valor simbólico de la fecha. “Es un día movilizante. Soy cuarta generación de marplatenses y venía a este parque con mi abuelo. Como marplatense, es un orgullo estar al frente de la ciudad en una jornada como esta”, señaló.

Durante la celebración, los asistentes pudieron recorrer foodtrucks de firmas participantes del CaFest, el festival del café de especialidad local, y una feria de emprendedores marplatenses.

Tras los discursos, el cantante Tato Arzune presentó su espectáculo “Canciones de Fogón”, y el cierre estuvo a cargo del dúo Vuelos, integrado por Jano Gil y Franco Montedoro, con un set de música electrónica.

Desde el Municipio remarcaron que el evento fue posible gracias al padrinazgo de Cabrales, al aporte técnico de PLS Argentina y al acompañamiento logístico de distintas Asociaciones de Amigos de los Museos de Mar del Plata.