Con una importante convocatoria y una puesta en escena frente al mar, el evento reunió a reconocidos diseñadores, marcas, talentos emergentes y referentes de la moda nacional, consolidándose nuevamente como una de las citas más destacadas del calendario fashion argentino.

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Durante las dos jornadas, la pasarela exhibió colecciones y propuestas de figuras consagradas como Benito Fernández, Verónica de la Canal, Flavia Palmiero y Marcelo Senra, además de espacios dedicados a nuevos talentos y al diseño sustentable.

La cobertura mediática del evento destacó la combinación entre tendencias, creatividad y compromiso social, subrayando además el rol del Costa Galana como epicentro de la moda argentina durante el fin de semana. La edición 2026 reafirmó así el crecimiento del Fashion Week marplatense y su posicionamiento dentro de los grandes eventos de la industria nacional.

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Fashion Week Mar del Plata - Fundami ✨ pic.twitter.com/u6A7PnLtvq — El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) May 20, 2026

Más allá del brillo de la pasarela, el objetivo solidario volvió a ocupar un lugar central. Todo lo recaudado será destinado a las obras que FUNDAMI impulsa en el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti, con el objetivo de mejorar la infraestructura, la atención y la experiencia de internación de niños, madres y familias de Mar del Plata y la región.

Desde la fundación agradecieron especialmente a diseñadores, modelos, equipos de producción, emprendedores, empresas, instituciones, medios de comunicación y asistentes que acompañaron la iniciativa. “Cada presencia, cada aporte y cada gesto de acompañamiento permitieron convertir este evento en una verdadera expresión de compromiso con quienes más lo necesitan”, señalaron desde la organización.

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La participación conjunta de grandes nombres de la moda nacional y de talentos emergentes volvió a poner en valor el potencial creativo de Mar del Plata y la importancia de generar espacios donde el arte, la industria y la solidaridad convivan con un mismo propósito. De este modo, Mar del Plata Fashion Week Solidario cerró una nueva edición dejando una huella concreta: la de una comunidad que se une detrás de una causa solidaria y demuestra que el impacto colectivo es posible.