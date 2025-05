Mar del Plata será sede este fin de semana de dos campeonatos en paralelo que organiza la Asociación Atlántica de Balonmano (Asabal) y que contará con la participación de equipos locales.

En principio, se realizará el Provincial de Mayores que no tiene clasificaciones en juego más allá del hecho de competir por ser el mejor, mientras que el Nacional Fase 1 para la categoría Cadetes tiene como premio una plaza en el Campeonato Nacional de Clubes “C”.

El Provincial de Mayores tendrá rama masculina y femenina con zonas únicas donde los dos primeros van a la final y tercero y cuarto juegan por el último escalón del podio. En el caso de la rama de caballeros, los representantes locales serán Banco Provincia y Pompeya que tendrán que enfrentarse con Las Brisas y Automóvil Club de San Nicolás. Las damas, por su parte, tendrán por Asabal al propio Banco junto a La Cantera pero enfrentandose con Independiente de Chivilcoy y Las Brisas.

El certamen de categoría Cadetes, en tanto tendrá una Zona Única pero el que quede en la primera colocación será el campeón y además, se queda con la plaza en juego. Los equipos que competirán por ese lugar serán Club Social y Deportivo 9 deJulio, Ferrocarril Oeste de Trenque Lauquen, Estudiantes de Pehuajó y CEF de Bolívar.

Los partidos comienzan el jueves 1° de mayo y se extienden hasta el sábado 3 teniendo como sedes la cancha de Banco Provincia (Álvarez Condarco y Las Margaritas - Barrio Las Dalias) y en ACHA Domo (Juan B. Justo y Bermejo).

El cronograma del primer día de acción tendrá partidos en Banco con el siguiente cronograma:

12.30 hs. - Banco Provincia vs. La Cantera - Mayores Damas

14 hs. - Banco Provincia vs. Pompeya - Mayores Varones

15.40 hs. - 9 de Julio vs. Ferrocarril Oeste (Trenque Lauquen) - Cadetes Varones

16.50 hs. - Estudiantes (Pehuajó) vs. CEF (Bolívar) - Cadetes Varones

18.10 hs. - Las Brisas vs. Independiente (Chivilcoy) - Mayores Damas

19.40 hs. - Las Brisas vs. Automóvil Club (San Nicolás) - Mayores Varones