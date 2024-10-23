Mar del Plata es sede del Nacional de Squash
El complejo Nick recibirá este fin de semana el Torneo Nacional de Squash. La presentación se realizará el viernes.
Mar del Plata vuelve a contar con los mejores jugadores del país durante un intenso fin de semana buscando coronar a los distintos campeones.
El Complejo Nick (3 de febrero 3346) será sede entre el 25 y el 27 de octubre del Torneo Nacional de Squash, uno de los eventos más esperados del año, sobre todo para los deportistas de nuestra ciudad que le dan un valor extra a la localía.
Será la sexta fecha del calendario nacional y regional de Squash y tendrá como directores del certamen a Alejandro y Guido Cioffi, responsables del complejo Nick.
Por su parte, la Asociación Argentina de Squash supervisará la competencia, la Asociación Marplatense (AMSR) brindará apoyo logístico y se espera que sea una verdadera fiesta.
Para ello, el viernes a las 10 de la mañana en las oficinas del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), ubicado en Belgrano 2740, se hará la presentación oficial del evento que reunirá acción para las categorías que van desde Primera Profesional a Sexta, además de las Damas.
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