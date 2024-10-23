Mar del Plata vuelve a contar con los mejores jugadores del país durante un intenso fin de semana buscando coronar a los distintos campeones.

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El Complejo Nick (3 de febrero 3346) será sede entre el 25 y el 27 de octubre del Torneo Nacional de Squash, uno de los eventos más esperados del año, sobre todo para los deportistas de nuestra ciudad que le dan un valor extra a la localía.

Será la sexta fecha del calendario nacional y regional de Squash y tendrá como directores del certamen a Alejandro y Guido Cioffi, responsables del complejo Nick.

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Por su parte, la Asociación Argentina de Squash supervisará la competencia, la Asociación Marplatense (AMSR) brindará apoyo logístico y se espera que sea una verdadera fiesta.

Para ello, el viernes a las 10 de la mañana en las oficinas del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), ubicado en Belgrano 2740, se hará la presentación oficial del evento que reunirá acción para las categorías que van desde Primera Profesional a Sexta, además de las Damas.

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