El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) organiza diversas actividades deportivas y recreativas que se desarrollarán durante los próximos días en polideportivos barriales, escuelas municipales y otros espacios deportivos de la ciudad. Hoy comenzó la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, mientras que el sábado se llevará a cabo una nueva fecha del Circuito Municipal de Atletismo, abierto y gratuito para niños y jóvenes.

Con el fin de las vacaciones de invierno, el EMDER retoma la segunda mitad del año con una variada agenda de actividades deportivas y recreativas. Los programas municipales buscan promover la práctica deportiva en la comunidad, con opciones para todas las edades y niveles de experiencia, fomentando la inclusión y el acceso gratuito.

La fase regional de los Juegos Bonaerenses inició con la participación de Mar del Plata frente a los municipios de Tandil, Necochea, General Alvarado, Mar Chiquita, Lobería, Balcarce y Ayacucho. Las competencias, que buscan clasificar a las finales provinciales, se desarrollaron en el Estadio Panamericano de Hockey y el Centro Municipal de Hockey (CMH), con ingreso libre y gratuito.

Las categorías Sub-14 y Sub-16 compitieron en el CMH, mientras que la Sub-18 lo hizo en el sintético de agua. Además, este jueves se disputará la etapa regional de fútbol playa en Necochea.

Por su parte, los programas recreativos del EMDER, como Tiempo deportivo, El patio es tu aula y Binocolores, se desarrollan por la mañana y la tarde en escuelas municipales y provinciales de Mar del Plata. Asimismo, el programa Ludo estará activo el sábado de 09:00 a 12:00 en los cuatro polideportivos barriales, dirigido a niños de 6 a 12 años.

Para quienes deseen sumarse a las actividades deportivas en los polideportivos barriales, las inscripciones están disponibles en el enlace www.bit.ly/ActividadesPolideportivosBarriales. También se puede obtener información en las sociedades de fomento cercanas al domicilio para participar en las Escuelas de Iniciación Deportiva y Centros Deportivos Barriales del EMDER, de forma gratuita.

Finalmente, el sábado a las 09:30 se realizará una nueva fecha del Circuito Municipal de Atletismo, bajo el lema Correr, saltar, lanzar, en la Pista de Atletismo Justo Ernesto Román. Esta actividad, libre y gratuita, está dirigida a chicos de 08:00 a 16:00, con o sin experiencia previa, y requiere inscripción a través del enlace www.bit.ly/circuitoatletismo.