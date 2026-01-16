Mar del Plata será sede del BNA Fest, una propuesta de entretenimiento, gastronomía y productos con descuentos exclusivos impulsada por el Banco Nación, que se desarrollará este sábado 17 y domingo 18, de 18:00 a 00:00, en la Plaza del Agua (Güemes y Roca).

Tras su paso por Rosario, Villa Carlos Paz, Miramar y Necochea, donde convocó a más de 60.000 visitantes, el festival itinerante continúa su recorrido por distintas ciudades del país y llega a la ciudad con una fuerte presencia de emprendedores y productores locales, además de actividades pensadas para toda la familia.

Durante ambas jornadas, quienes asistan podrán acceder a beneficios especiales a través de MODO, en la app BNA+, que incluyen un 25% de descuento en gastronomía y productos regionales, con la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés.

El sábado, de 20:00 a 21:00, el evento contará con la participación de los creadores de contenido de Luzu TV, Fermín Bo y Domi Faena, conocidos como Ferbomi, quienes protagonizarán un encuentro especial con el público. En tanto, el domingo, de 19:00 a 20:00, será el turno del ex futbolista Maxi López, quien participará de una entrevista conducida por Grego Roselló y realizará sorteos especiales.

La propuesta incluye, además, food trucks, actividades recreativas, shows infantiles y un espacio de asesoramiento donde personal del Banco Nación brindará información sobre productos y servicios, con la posibilidad de gestionar una tarjeta de crédito en el momento para acceder a los descuentos. También habrá un sector exclusivo de la Tienda BNA+ para realizar compras en el acto.

El BNA Fest ya tuvo una amplia repercusión en las ciudades visitadas, donde se concretaron más de 2800 transacciones por un monto total cercano a los $50 millones, con un ticket promedio de $20.000 y la participación de 100 comercios operativos, consolidándose como una herramienta para promover el consumo local y fortalecer las economías regionales.

El cronograma completo de las próximas localidades puede consultarse en la página oficial www.bna.com.ar/home/bnafest.