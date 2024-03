Por el reciente caso en que un Pitbull atacó a un nene de 2 años en Mar del Plata, el adiestrador de perros Ariel Alonso se refirió a las precauciones que deben tener las familias, desmintió creencias de la sociedad acerca del nivel de peligrosidad de las razas y reveló que la ciudad encabeza el distrito con mayor cantidad de perros de todo el país.

En casos en que la mascota parece no ser controlable y genera destrozos en el hogar, explicó que se trata de “una patología”, ya que por la “frustración” del perro “su fase exploratoria al romper no está desarrollada en su totalidad”. Y dijo que ingresa en “la disposición del bienestar animal”, donde ejemplificó que las personas deben darle ”techo y comida, y sostener su plan sanitario de vacunas y desparatización completo", pero que no se trata únicamente de eso.

De acuerdo a Aloso, necesita de otras aristas, como “la interacción con otros perros o la cantidad de paseos, lo que genera serotonina”. Para verlo claramente, remarcó que a los perros le sucede lo mismo que a los humanos, quienes necesitan de una carga social para mantenerse en un buen nivel anímico.

En paralelo, por la creencia de que algunas razas son más peligrosas que otras, detalló: “Existe la Ley 14.710 -de potencialmente peligroso-, pero refiere que ante ciertas interacciones el perro lleve correa o bozal. Argentina tiene una sobrepoblación de perros, que incluso es estudiada porque podría alcanzar un grado patológico, y Mar del Plata es el primer distrito del país con mayor cantidad de perros, al igual que es el primero en más cantidad de razas fuertes”.

Entonces, el adiestrador relacionó la sobrepoblación de perros en la ciudad con la frecuencia de los ataques, como sucedió la semana pasada con un niño de 2 años quien debió ser internado en el Materno Infantil. “No vamos a estar ajenos a este tipo de accidentes y con el paso del tiempo habrá más. Y es multicausal, E. Pero la gente no va al hospital a decir que el caniche le mordió un dedo y además, en el 70% de los casos el hombre va a una farmacia a darse la Antitetánica”.

RECOMENDACIONES

Para la convivencia entre un niño y un perro, el especialista en adiestramiento marcó varios puntos a tener en cuenta: